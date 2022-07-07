В Харькове слышны взрывы ракет (видео)

В городе объявлена тревога

Оккупанты обстреливают Харьков/Фото: t.me/truexanewsua, коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают бомбить Харьков. Там опять слышны взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

Реклама

Подробности

Ночью в Харькове не спокойно. В городе были слышны взрывы. По состоянию на 1:29 там воздушная тревога. Также сирена звучит в Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

По информации Telegram-канала "Труха Украина", в городе уже было несколько взрывов.

Реклама

Оккупанты убивают украинцев

Российские оккупанты ударили ракетами по Торецку Донецкой области. В результате погибла семья. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Реклама

В видео, которое опубликовал Кириленко, говорится, что ракета оккупантов попала в жилой сектор и попала в дом. Погибли дочь, мама и бабушка. Людей призывают эвакуироваться.

По информации Кириленко, ракеты попали в два дома частного сектора. Кроме того, еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, какое варварство совершила Россия в Харькове. Также мы писали, что ВСУ отбили штурм оккупантов в Харьковской области.