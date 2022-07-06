В Харькове слышны взрывы, ракеты летят из Белгорода (фото, видео) — обновлено

В городе воздушная тревога

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. Сейчас взрывы слышны в Харькове.

Об этом сообщает корреспондент "Украина 24".

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Детали

Жители Харькове слышат взрывы. В городе воздушная тревога.

По информации "Суспільного Харків", в городе было уже несколько взрывов. Очевидцы сообщают о ракетах со стороны Белгорода.

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Вероятно, одна из российских ракет куда-то попала, поскольку в одном из районов города начался пожар.

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В Черном море Россия сосредоточила 40 крылатых ракет

Россия продолжает нести угрозу Украине из-за своего присутствия в Черном море. Там оккупанты сосредоточили 40 крылатых ракет. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море в составе четырех надводных и двух подводных ракетоносителей продолжает блокирование судоходства и угрожает применением 40 крылатых ракет.

"В то же время усилия вражеской пропаганды направлены на распространение информации, что все базы отдыха, гостиницы и детские оздоровительные комплексы на черноморском побережье заполнены боевиками-нацистами", — говорится в сообщении.

Враг еще раз готовит себе оправдание на случай попадания в социальную инфраструктуру.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты выпустили четыре ракеты по Хмельницкой области. Также мы писали, что захватчики ударили ракетами по Сумской области.