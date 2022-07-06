У Харкові чути вибухи, ракети летять із Бєлгорода (фото, відео) — оновлено

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну. Наразі вибухи чути у Харкові.
Про це повідомляє кореспондент "Україна 24".
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Мешканці Харкова чують вибухи. У місті повітряна тривога.
За інформацією "Суспільного Харків", у місті було вже кілька вибухів. Очевидці повідомляють про ракети з боку Бєлгорода.
Ймовірно, одна з російських ракет кудись влучила, оскільки в одному з районів міста почалася пожежа.
У Чорному морі Росія зосередила 40 крилатих ракет
Росія продовжує нести загрозу Україні через свою присутність у Чорному морі. Там окупанти зосередили 40 крилатих ракет. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання ворожих сил у Чорному морі у складі чотирьох надводних та двох підводних ракетоносіїв продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет.
"Водночас зусилля ворожої пропаганди спрямовані на поширення інформації, що всі бази відпочинку, готелі і дитячі оздоровчі комплекси на чорноморському узбережжі заповнені бойовиками-нацистами", — йдеться у повідомленні.
Ворог вкотре готує собі виправдання на випадок влучання у соціальну інфраструктуру.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти випустили чотири ракети по Хмельницькій області. Також ми писали, що загарбники вдарили ракетами по Сумській області.