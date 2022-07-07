В Донецкой области в результате российского ракетного удара погибла семья

Снаряд оккупантовпопал в жилищный сектор

Оккупанты убили семью/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты ударили ракетами по Торецку Донецкой области. В результате погибла семья.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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В видео, которое опубликовал Кириленко, говорится, что ракета оккупантов попала в жилой сектор и попала в дом. Погибли дочь, мама и бабушка. Людей призывают эвакуироваться.

По информации Кириленко, ракеты попали в два дома частного сектора. Кроме того, еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

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В "ДНР" пропагандисты РФ заранее приезжают на место обстрела

Жительница так называемой "ДНР" пожаловалась, что российские "журналисты" пиарятся на их горе. К ней во двор приехал один из таких, а через несколько минут оккупанты обстреляли соседний дом.

Об этом местная жительница написала в одном из Telegram-каналов.

"Несколько дней назад заезжал к нам во двор худой парень с рыжей бородой, фамилия вроде бы Медведев. Посидел во дворе, с бабушками на лавочке поговорил. Через минут 10 в соседний двор прилетело. Как по команде побежал туда, начал снимать там что-то, просьбы о помощи просто игнорил. Отснимал, сел в машину и уехал. Позор таким "людям"", – написала женщина.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что мэр Николаева показал последствия ракетных обстрелов. Также мы писали, что захватчики обстреляли из вертолетов и минометов Сумскую и Черниговскую области.