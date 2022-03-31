Оккупанты обстреляли Донецкую область фосфорными снарядами

Пострадало 13 человек, среди них 4 ребенка. Все они доставлены в медучреждение

Под Донецком продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью россияне продолжали обстрелы в центральной части Донецкой области. В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

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"В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской громады, среди них 4 ребенка. Утром под вражеским обстрелом и Очеретинская громада. В результате чего – двое раненых", – говорится в сообщении.

По его словам, продолжают подвозить питьевую воду и продукты в прифронтовые населенные пункты.

"Всех желающих эвакуируем", – добавил Кириленко.

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Фосфорные боеприпасы

Фосфорные боеприпасы – тип зажигательных или дымовых боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Существует несколько видов подобного оружия и боеприпасов, в том числе:

авиабомбы;

артиллерийские снаряды;

реактивные снаряды (ракеты);

минометные мины;

ручные гранаты.

При использовании против военных целей, расположенных внутри или в окрестностях населенных областей, оружие, содержащее белый фосфор, по международным соглашениям (Протокол III Конвенции о конкретных видах обычного оружия) запрещено к применению. Дымовые боеприпасы под действие Конвенции не подпадают.

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