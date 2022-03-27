В Донецкой области оккупанты применили фосфорные боеприпасы (фото)

Захватчики используют запрещенное международными соглашениями оружие

Оккупанты нарушают международные соглашения, используя фосфорные боеприпасы/Фото: Twitter/Christopher Miller, коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают применять запрещенное оружие в войне против Украины. Вблизи Авдеевки захватчики использовали белый фосфор.

Об этом сообщил корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер.

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"То, что происходит сейчас на линии фронта вблизи восточного города Авдеевка, российские войска используют белый фосфор против украинцев. Фотографии украинского лейтенанта, сделанные в режиме реального времени несколько минут назад, когда мы разговаривали. Он описал ситуацию как "безумие", — сообщил Миллер.

Happening now on the frontline near the eastern city of Avdiivka, Russian forces are using white phosphorus against Ukrainians. Photos from a Ukrainian lieutenant taken in real-time moments ago as we spoke. He described the situation as madness. pic.twitter.com/t2QvI2ljbU — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 26, 2022

Фосфорные боеприпасы

Фосфорные боеприпасы – тип воспалительных или дымовых боеприпасов, снаряженный белым фосфором. Существует несколько видов подобного оружия и боеприпасов, в том числе:

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авиабомбы;

артиллерийские снаряды;

реактивные снаряды (ракеты);

минометные мины;

ручные гранаты.

При использовании против военных целей, расположенных внутри или в окрестностях населенных областей, оружие, содержащее белый фосфор, по международным соглашениям (Протокол III Конвенции о конкретных видах обычного оружия), запрещено к применению. Дымовые боеприпасы под действие Конвенции не подпадают.

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