В Донецкой области оккупанты применили фосфорные боеприпасы (фото)

Российские оккупанты продолжают применять запрещенное оружие в войне против Украины. Вблизи Авдеевки захватчики использовали белый фосфор.

Об этом сообщил корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер.

Happening now on the frontline near the eastern city of Avdiivka, Russian forces are using white phosphorus against Ukrainians. Photos from a Ukrainian lieutenant taken in real-time moments ago as we spoke. He described the situation as madness. pic.twitter.com/t2QvI2ljbU