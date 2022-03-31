Окупанти обстріляли Донецьку область фосфорними снарядами

Постраждало 13 людей, серед них 4 дитини. Всі вони доставлені до медустанови

Під Донецьком продовжуються обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі росіяни продовжували обстріл у центральній частині Донецької області. У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

Реклама

"До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини. Зранку під ворожим обстрілом і Очеретинська громада. Внаслідок чого – двоє поранених", – йдеться у повідомленні.

За його словами, продовжують підвозити питну воду та продукти до прифронтових населених пунктів.

"Всіх бажаючих евакуюємо", – додав Кириленко.

Реклама

Фосфорні боєприпаси

Фосфорні боєприпаси – тип запальних або димових боєприпасів, споряджений білим фосфором. Існує кілька видів подібної зброї та боєприпасів, у тому числі:

авіабомби;

артилерійські снаряди;

реактивні снаряди (ракети);

мінометні міни;

ручні гранати.

У разі використання проти військових цілей, розташованих усередині або на околицях населених областей, зброя, що містить білий фосфор, за міжнародними угодами (Протокол III Конвенції про конкретні види звичайної зброї) заборонена до застосування. Димові боєприпаси під дію Конвенції не підпадають.

Читайте також: