У Донецькій області окупанти застосували фосфорні боєприпаси (фото)

Російські окупанти продовжують застосовувати заборонену зброю у війні проти України. Поблизу Авдіївки загарбники використали білий фосфор.

Про це повідомив кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер.

Happening now on the frontline near the eastern city of Avdiivka, Russian forces are using white phosphorus against Ukrainians. Photos from a Ukrainian lieutenant taken in real-time moments ago as we spoke. He described the situation as madness. pic.twitter.com/t2QvI2ljbU