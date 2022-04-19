Оккупанты наступают и готовят провокации на Пасху: что происходит в Запорожской области

В Запорожской области военные РФ ведут наступательные действия, пытаясь взять регион под контроль, бойцы ВСУ дают отпор оккупантам. На Пасху россияне готовят провокации с обстрелом храмов.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.
"Подразделения оккупационных войск продолжают сосредотачиваться в определенных районах нашей области. Идут бои в Пологовском районе. Оккупанты планируют улучшить свое тактическое положение и поэтому пытаются вести наступательные действия на направлении Покровское – Гуляйполе. Они хотят захватить Запорожский край, но наши отважные воины не собираются отдавать свой дом и героически борются за родную землю", – пишет он.
Куртев рассказал, что по состоянию на утро 18 апреля было закрыто движение между Бердянском и Запорожьем. В Васильевском направлении дожди сильно размыли объездную дорогу. В Ореховском направлении движение остановлено из-за активных боевых действий. По информации от военных, на этой дороге уже собралось около трехсот машин, которые не могут ехать дальше.
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Также секретарь горсовета напомнил, что оккупанты готовят провокации на Пасху – "по предварительной информации, они планируют обстрелять храмы Запорожской области".
Комментируя ситуацию в Запорожье, Куртев сообщил, что подразделения тактической группы "продолжают готовить город к обороне, патрулируют блокпосты и охраняют важные объекты".
"Патрульная полиция города и полиция охраны продолжают следить за общественным порядком. За время комендантского часа они задержали и доставили в подразделения полиции 20 человек. Из них 17 мужчин и 3 женщины. Девять мужчин переданы в территориальный центр комплектации и социальной поддержки. Им вручены повестки. Всех задержанных проверили сотрудники СБУ", – отметил секретарь Запорожского горсовета.
Война в Украине
- Российские оккупанты в ночь на 19 апреля обстреляли ряд населенных пунктов под Кривым Рогом, повреждены жилые дома.
- Бойцы ВСУ уничтожили замаскированный склад боеприпасов оккупантов.
- Также наши военные освободили ряд населенных пунктов возле Изюма Харьковской области
- Кроме того, Вооруженные силы Украины в 16-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенным в Чернобаевке.
- Бои за город Кременная в Луганской области продолжались трое суток. Сейчас в заложниках российской армии оказались тысячи граждан, не успевших уехать из города.
- Украинские военные отбили наступление российских оккупантов в Рубежном и Попасной Луганской области.