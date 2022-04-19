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Окупанти наступають і готують провокації на Великдень: що відбувається в Запорізькій області

Павло Заяць Павло Заяць
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19 квітня, 15:25
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Секретар Запорізької міськради розповів про боротьбу з загарбниками у регіоні
Військові РФ намагаються захопити Запорізьку область
Військові РФ намагаються захопити Запорізьку область / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області військові РФ ведуть наступальні дії, намагаючись взяти регіон під контроль, бійці ЗСУ дають відсіч окупантам. На Великдень росіяни готують провокації з обстрілом храмів.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі.

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"Підрозділи окупаційних військ продовжують зосереджуватися у визначених районах нашої області. Йдуть бої у Пологівському районі. Окупанти планують покращити своє тактичне положення і тому намагаються вести наступальні дії на напрямку Покровське – Гуляйполе. Вони хочуть загарбати Запорізький край, але наші відважні воїни не збираються віддавати свій дім і героїчно борються за рідну землю", – пише він.

Куртєв розповів, що станом на ранок 18 квітня було закрито рух між Бердянськом та Запоріжжям. У Василівському напрямку дощі дуже розмили об'їзну дорогу. В Оріхівському напрямку рух зупинено через активні бойові дії. За інформацією від військових, на цій дорозі вже зібралося близько трьохсот машин, які не можуть їхати далі.

Також секретар міськради нагадав, що окупанти готують провокації на Великдень – "за попередньою інформацією, вони планують обстріляти храми Запорізької області".

Коментуючи ситуацію в Запоріжжі, Куртєв повідомив, що підрозділи тактичної групи "продовжують готувати місто до оборони, патрулюють блокпости та охороняють важливі об’єкти".

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"Патрульна поліція міста та поліція охорони продовжують стежити за громадським порядком. За час комендантської години вони затримали та доставили до підрозділів поліції 20 осіб. З них 17 чоловіків та 3 жінки. Дев'ятьох чоловіків передано до територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Їм вручено повістки. Всіх затриманих перевірили співробітники СБУ", – зазначив секретар Запорізької міськради.

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