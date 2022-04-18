У Генічеську російські окупанти повернули пам'ятник Леніну (фото)

В Генічеськена Херсонщині російські окупанти встановили пам'ятник Леніну, який кілька років тому українці знесли.
Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, пише ТРУХА.
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На фото видно, що біля будівлі колишньої райдержадміністрації встановили монумент радянського діяча.
Окупанти почали видавати "пенсії" карбованцями
Російські окупанти у Генічеську почали виплачувати"пенсію" місцевим жителям у рублях.
"Після складання списків минулого тижня почалися реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки. Щоправда, весь рух рубля закінчується у міняйл, у яких пенсіонери одразу змінюють рублі на гривні. Але нагадую, що якщо не співпрацювати з окупантами і нічого не брати, це прискорить нашу перемогу", – повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань .
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