У Генічеську російські окупанти повернули пам'ятник Леніну (фото)

Монумент радянського діяча встановили біля будівлі колишньої райдержадміністрації

У Генічеську з'явився пам'ятник Леніну / Колаж "Сьогодні"

В Генічеськена Херсонщині російські окупанти встановили пам'ятник Леніну, який кілька років тому українці знесли.

Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, пише ТРУХА.

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Окупанти встановили пам'ятник Леніну у Генічеську. Фото: ТРУХА

На фото видно, що біля будівлі колишньої райдержадміністрації встановили монумент радянського діяча.

Окупанти встановили пам'ятник Леніну у Генічеську. Фото: ТРУХА

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Окупанти встановили пам'ятник Леніну у Генічеську. Фото: ТРУХА

Окупанти почали видавати "пенсії" карбованцями

Російські окупанти у Генічеську почали виплачувати"пенсію" місцевим жителям у рублях.

"Після складання списків минулого тижня почалися реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки. Щоправда, весь рух рубля закінчується у міняйл, у яких пенсіонери одразу змінюють рублі на гривні. Але нагадую, що якщо не співпрацювати з окупантами і нічого не брати, це прискорить нашу перемогу", – повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань .

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