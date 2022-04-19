"Зрівняти все з землею": окупант поділився із дружиною планами на "Азовсталь" – перехоплення СБУ

Незважаючи на значну перевагу кількості військ, військові РФ не можуть взяти український Маріуполь

Окупанти хочуть зрівняти із землею "Азовсталь" у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти хочуть зрівняти із землею завод "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають оборону українські бійці. Їх не стримує навіть те, що на заводі знайшли притулок мирні жителі міста.

Про це свідчить нове перехоплення розмови військових РФ, яку опублікувала СБУ.

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Повідомляється, що російські війська готують 3-тонні "сюрпризи" з неба.

На запису ростовський командир взводу загарбників, який перебуває за 4 кілометри від будівлі.

"Чекаємо тут "сюрпризи" від Росії... тритонні з неба... Сказали, зрівняти все із землею... Приїжджав підполковник, казав: ви відчуєте на собі це, і почуєте та відчуєте. Прикинь, хвиля вибухова буде", – розповідає він своїй дружині.

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На питання долі мирного населення відповідає: "Всі поїхали. Усі хто захотів, всі поїхали. Залишилися одні патріоти і дуже розумні...".

"Це ще одне підтвердження, що справжня мета "визволителів" в Україні – це стерти нашу країну з лиця землі. Тож у нас лише один шлях зберегти нашу країну – перемогти!", – пише СБУ.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти продовжують бомбардувати "Азовсталь" у Маріуполі хоча знають, що там залишається мирне населення. Ціною крові маріупольців Москва хоче оголосити про перемогу.

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Також нагадаємо, що Віктор Медведчук запропонував Зеленському та Путіну обміняти його на захисників та жителів Маріуполя.