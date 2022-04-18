В Геническе российские оккупанты вернули памятник Ленину (фото)

В ГеническеХерсонской области российские оккупанты установили памятник Ленину, который несколько лет назад украинцы снесли.
Об этом сообщает первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, пишет ТРУХА.
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На фото видно, что возле здания бывшей райгосадминистрации уже установили монумент советского деятеля.
Оккупанты начали выдавать "пенсии" рублями
Российские оккупанты в Геническе начали выплачивать "пенсию" местным жителям в рублях.
"После составления списков на прошлой неделе начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки. Правда, все движение рубля заканчивается у менял, у которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривни. Но напоминаю, что если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать, это ускорит нашу победу", – сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
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