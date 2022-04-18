В Геническе российские оккупанты вернули памятник Ленину (фото)

В ГеническеХерсонской области российские оккупанты установили памятник Ленину, который несколько лет назад украинцы снесли.

Об этом сообщает первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, пишет ТРУХА.

На фото видно, что возле здания бывшей райгосадминистрации уже установили монумент советского деятеля.

Российские оккупанты в Геническе начали выплачивать "пенсию" местным жителям в рублях.

"После составления списков на прошлой неделе начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки. Правда, все движение рубля заканчивается у менял, у которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривни. Но напоминаю, что если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать, это ускорит нашу победу", – сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.