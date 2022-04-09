Оккупанты нанесли два ракетных удара по Кировоградской и Одесской областях (видео)

Войска РФ хотели попасть в объекты критической инфраструктуры на территориях

Оккупанты нанесли удары / Коллаж "Сегодня"

Российские войска из акватории Черного моря нанесли два ракетных удара по Кировоградскойи Одесской областях. Враги целились в объекты критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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В обоих случаях российские военные пытались попасть в объекты критической инфраструктуры. Обстрелы обошлись без жертв.

За сутки только на юге Украины враг потерял 43 бойца и 12 единиц техники.

"Сохраняем спокойствие, но адекватно и быстро реагируем на сигналы тревоги, бережем себя и близких, защищаем Украину вместе", – говорится в сообщении.

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После Мариуполя оккупанты хотят уничтожить Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после Мариуполя российские оккупанты хотят уничтожить Одессу. По его словам, Россия уверена в своей безнаказанности за все, что она делает.

Об этом глава государства сказал во время обращения к парламенту Греции в четверг, 7 апреля.

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"Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. И мы должны остановить это. Мы должны привлечь Россию к ответственности. Мы должны спасти Одессу от уничтожения Мариуполя", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что российские войска принесли смерть и разрушение туда, где веками украинцы и греки наслаждались миром и процветанием.

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