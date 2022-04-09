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Окупанти завдали двох ракетних ударів по Кіровоградській та Одеській областях (відео)

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9 квітня, 00:32
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Війська РФ хотіли потрапити до об'єктів критичної інфраструктури на територіях
Окупанти завдали ударів / Колаж "Сьогодні"
Окупанти завдали ударів / Колаж "Сьогодні"

Російські війська з акваторії Чорного моря завдали двох ракетних ударів по Кіровоградськійта Одеській областях. Вороги націлювалися на об'єкти критичної інфраструктури. Постраждалих нема.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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В обох випадках російські військові намагалися потрапити в об'єкти критичної інфраструктури. Обстріли обійшлися без жертв.

За добу лише на півдні України ворог втратив 43 бійці та 12 одиниць техніки.

"Зберігаємо спокій, але адекватно та швидко реагуємо на сигнали тривоги, бережемо себе та близьких, захищаємо Україну разом", – йдеться у повідомленні.

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Після Маріуполя окупанти хочуть знищити Одесу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після Маріуполя російські окупанти хочуть знищити Одесу. За його словами, Росія впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить.

Про це глава держави сказав під час звернення до парламенту Греції у четвер, 7 квітня.

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"Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми маємо зупинити це. Ми маємо притягнути Росію до відповідальності. Ми маємо врятувати Одесу від знищення Маріуполя", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що російські війська принесли смерть та руйнування туди, де століттями українці та греки насолоджувалися миром та процвітанням.

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Максим – 11-річний переселенець із міста Покровськ (Донбас). Переїхавши до Чернівців, хлопець вирішив допомогти мамі та українським військовим. Він написав оголошення про те, що хоче працювати: і зараз носить людям воду, виносить сміття, вигулює домашніх тварин… А вони йому платять – хто скільки може. Він із мамою вже вирішили, що все зароблене віддадуть на потреби армії.
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Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

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