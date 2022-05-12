Попытка Крыма 2.0? Американские аналитики озвучили новый план РФ

Российские военные могут начать новое наступление

Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Российские военные могут готовиться возобновить наступление, чтобы захватить всю Херсонскую область в ближайшие дни.

Об этом говорится в сообщении Института исследования войны (ISW).

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Оккупанты пытаются укрепить свои позиции на западе Херсонской области. Они пытаются взять под контроль Брускинское и Большую Александровку, чтобы улучшить свое тактическое положение на юге. Эти населенные пункты находятся у херсонско-николаевской границы и, вероятно, позволят российским войскам вести наступательные действия в направлении Николаева.

По данным аналитиков ISW, Россия скорее всего создает условия для непосредственного присоединения оккупированных украинских территорий к России, а не создания псевдореспублик.

РФ вдоль южной оси и в Донецкой и Луганской областях остается в тупике

Украинские войска продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова. Украинское контрнаступление к северу от Харькова заставило российские войска перейти к обороне и ослабило артиллерийское давление на город.

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Российские силы продолжали попытки оцепить украинские позиции в районе Северодонецк – Рубежное – Лисичанск, но никаких подтвержденных продвижений не было. Сообщалось об ожесточенных боях в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Белогоровке, Воеводовке, Нижнем, Тошковце и Орехово.

Российские военные могут начать новое наступление на Бахмут после захвата Попасной, чтобы обеспечить доступ к шоссе на севере к Славянску.

Как пишет ISW, россияне, вероятно, продолжат объединять наступательные усилия к югу от Изюма с наступлением к западу от Донецка, чтобы оцепить украинские войска на юге Харьковской области и в западной части Донецкой.

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Оккупанты предположительно решили захватить завод "Азовсталь" с помощью наземной атаки и, вероятно, продолжат операции соответствующим образом.

Кроме того, Министерство обороны Великобритании заявило, что российские войска, вероятно, пытаются усилить свой гарнизон на Змеином. А ситуация в Приднестровье остается напряженной, но постоянной.

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