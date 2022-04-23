Оккупанты могут бросить в бой на Донбассе более тысячи "вагнеровцев" – НАТО

Пока неясно, как они будут интегрироваться в российские подразделения

В НАТО уже видели, что "вагнеровцы" действуют на востоке Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация может привлечь к боям на востоке Украины более тысячи военных частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, пишет "Радио Свобода".

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Как отмечается, в НАТО уже видели, что "вагнеровцы" действуют на востоке Украины.

"Мы ожидаем, что они отправят более тысячи наемников, в том числе высокопоставленных членов организации, для совершения боевых операций. Есть высокая вероятность, что это будет происходить за счет операций в других местах, например, в Африке или в Сирии", – сказал чиновник.

По его словам, пока Москва привлекает наемников, пока неясно, как эти группы будут интегрироваться в находящиеся в Украине российские подразделения и как это повлияет на их боевую эффективность.

Напомним, российские военные подтвердили, что началась вторая фаза наступления РФ на Украину. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у нашей страны есть собственные сценарии защиты Украины.

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