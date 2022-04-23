Окупанти можуть кинути в бій на Донбасі понад тисячу "вагнерівців" – НАТО

Поки неясно, як вони інтегруватимуться в російські підрозділи

У НАТО вже бачили, що "вагнерівці" діють на сході України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація може залучити до боїв на сході України понад тисячу військових приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомив високопоставлений чиновник НАТО, пише "Радіо Свобода".

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Як зазначається, в НАТО вже бачили те, що "вагнерівці" діють на сході України.

"Ми очікуємо, що вони відрядять понад тисячу найманців, у тому числі високопоставлених членів організації, для здійснення бойових операцій. Є висока ймовірність, що це відбуватиметься за рахунок операцій в інших місцях, наприклад, в Африці чи в Сирії", – сказав чиновник.

За його словами, поки Москва залучає найманців, наразі неясно, як ці групи інтегруватимуться в російські підрозділи, які перебувають в Україні, і як це вплине на їхню бойову ефективність.

Нагадаємо, російські військові підтвердили, що розпочалася друга фаза наступу РФ на Україну. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наша країна має власні сценарії захисту України.

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