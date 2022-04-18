Арестович: Україна з НАТО могли б розгромити РФ за три дні

Радник голови ОПУ оцінив можливість воєнного зіткнення Росії з Альянсом

Арестович упевнений, що армія РФ не має шансів проти НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська армія за підтримки військ НАТО могла б розгромити Росію за три дні.

Таку думку висловив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Youtube-каналу "Фейгін Live".

Реклама

Коментуючи можливість військового зіткнення РФ та НАТО, радник голови ОПУ зазначив:

"Воювали б з НАТО вони тижнів зо два. З них перші сім діб пішли б на повітряну операцію – розгромити і добити все остаточно, і ще сім – беззахисне наземне угруповання привести в повністю небоєздатний стан. Але, знову ж таки, якими силами? Тими, які в Європі сьогодні, може й тижнів зо три знадобилося б НАТО. Але зате це було б майже одностороннє побиття".

При цьому Арестович наголосив, що зараз "війну НАТО з Росією без України уявити неможливо".

Реклама

"Якщо так, як б'є українська армія – то українська армія у поєднанні з НАТО справді за три дні війну можуть завершити приблизно", – упевнений він.

НАТО розділилося на дві частини у питанні війни в Україні

Країни НАТО, зіткнувшись із перспективою того, що війна в Україні може затягнутися надовго, розділилися у думках щодо подальшого розвитку конфлікту та своїх відносин з Росією.

Країни Центральної Європи, такі як Польща та країни Балтії, хочуть повністю розірвати відносини з Москвою та спробувати поставити Росію на коліна. Вони побоюються, що перемога Росії може завдати серйозної шкоди європейській безпеці.

Але інші країни вважають, що Росію нелегко підкорити, що результат війни, найімовірніше, буде неприємним – виснажливе перемир'я, а не гучна перемога. За словами чиновників, такі країни, як Франція, Німеччина та Туреччина, хочуть підтримувати контакти з президентом Росії Володимиром Путіним, попри звинувачення у військових злочинах, скоєних його військами.