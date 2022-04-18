Арестович: Украина с НАТО могли бы разгромить РФ за три дня

Советник главы ОПУ оценил возможность военного столкновения России с Альянсом

Арестович уверен, что у армии РФ нет шансов против НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская армия при поддержке войск НАТО могла бы разгромить Россию за три дня.

Такое мнение высказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".

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Комментируя возможность военного столкновения РФ и НАТО, советник главы ОПУ отметил:

"Воевали бы с НАТО они недельки две. Из них первые суток семь ушли бы на воздушную операцию – разгромить и добить все окончательно, и еще семь – беззащитную наземную группировку привести в полностью небоеспособное состояние. Но, опять же, какими силами? Теми силами, которые в Европе сейчас, может, и недельки три бы понадобилось НАТО. Но зато это было бы почти одностороннее избиение".

При этом Арестович подчеркнул, что сейчас "войну НАТО с Россией без Украины представить невозможно".

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"Если так, как колошматит украинская армия – то украинская армия в сочетании с НАТО действительно за три дня войну могут закончить примерно", – уверен он.

НАТО разделилось на две части в вопросе войны в Украине

Страны НАТО, столкнувшись с перспективой того, что война в Украине может затянуться надолго, разделились во мнениях относительно дальнейшего развития конфликта и своих отношений с Россией.

Страны Центральной Европы, такие как Польша и страны Балтии, хотят полностью разорвать отношения с Москвой и попытаться поставить Россию на колени. Они опасаются, что победа России может нанести серьезный ущерб европейской безопасности.

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Но другие страны считают, что Россию нелегко подчинить и что исход войны, скорее всего, будет неприятным – изнурительное перемирие, а не громкая победа. По словам западных чиновников, такие страны, как Франция, Германия и Турция, хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных его войсками.