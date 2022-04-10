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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты используют все, что есть – прогноз Гайдая на наступление в Луганской области

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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10 апреля, 16:46
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У военных РФ нет достаточно средств и сил для того, чтобы одновременно совершить массированное наступление
Сергей Гайдай спрогнозировал действия оккупантов
Сергей Гайдай спрогнозировал действия оккупантов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай рассказал о планах РФ в области. Он заявил, что оккупанты накапливают силы чтобы совершить 100% прорыв. Военные РФ используют минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерию и авиацию.

Об этом Гайдай сказал в интервью Украинской правде.

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"Мы ждем наступления где-то три-четыре дня. Они пока тормозят, потому что не хотят повторения своего дебильного блицкрига, который длится уже так много дней. Они не хотят повторения, поэтому накапливают силы так, чтобы 100% совершить прорыв. Должны были еще вчера. Более того, наши их где-то поддавливают, где-то не подпускают. Думаю, несколько дней, и они пойдут в наступление. Я думаю, что будет что-то вроде такого: где-то в 3-4 часа утра начнется массированный артобстрел", – сказал Гайдай.

По его словам, будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Все, что есть в оккупантов, они используют.

"Это будет длиться несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а затем они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты", – добавил Гайдай.

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Кроме этого, он добавил, что у РФ нет достаточно средств и сил для того, чтобы одновременно сделать такое массированное наступление со всех сторон в Луганской области.

РФ давно не имеет отношения к концепции прав человека

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Генассамблеи ООН о приостановлении работы России в Совете ООН по правам человека. Об этом Зеленский сказал в своем обращении.

"Имеем сегодня неплохую дипломатическую новость. Россия постепенно проигрывает даже на площадках, которые рассматривала как вполне комфортные для себя. В частности, Генеральная ассамблея ООН приняла решение о приостановлении членства России в Совете ООН по правам человека. Вполне логично, вполне справедливо. Но также не без борьбы за это решение. Благодарны тем государствам, которые поддержали это", – сказал Зеленский.

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По его словам, РФ уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека.

"Возможно, когда-то это изменится. Но пока что Российское государство и российские военные являются самой большой угрозой на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции прав человека как такового. После Бучи это уже очевидно", – добавил президент.

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