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Окупанти використають все, що є – прогноз Гайдая на наступ у Луганській області

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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10 квітня, 16:46
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У військових РФ немає достатньо засобів та сил для того, щоб одночасно зробити масований наступ
Сергій Гайдай спрогнозував дії окупантів
Сергій Гайдай спрогнозував дії окупантів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Голова Луганської воєнної адміністрації Сергій Гайдай розповів про плани РФ в області. Він заявив, що окупанти накопичують сили щоб зробити 100% прорив. Військові РФ використають міномети важких і великих калібрів, артилерію та авіація.

Про це Гайдай сказав в інтерв'ю Українській правді.

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"Ми чекаємо наступу десь три-чотири дні. Вони поки що гальмують, бо не хочуть повторення свого дебільного бліцкригу, який триває вже так багато днів. Вони не хочуть повторення, тому накопичують сили так, щоб 100% зробити прорив. Повинні були ще вчора-позавчора. Не вийшло. Більше того, наші їх десь піддавлюють, десь не підпускають. Думаю, кілька днів, і вони підуть у наступ. Я думаю, що буде щось на кшталт такого: десь о 3-4-ій годині ранку почнеться масований артобстріл", – сказав Гайдай.

За його словами, будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Усе, що є в окупантів, вони використають.

"Це буде тривати декілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", – додав Гайдай.

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Крім цього, він додав, що в РФ немає достатньо засобів та сил для того, щоб одночасно зробити такий масований наступ з усіх сторін на Луганщині.

РФ давно не має відношення до концепції прав людини

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Генасамблеї ООН про призупинення роботи Росії у Раді ООН з прав людини. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

"Маємо сьогодні непогану дипломатичну новину. Росія поступово програє навіть на тих майданчиках, які розглядала як цілком комфортні для себе. Зокрема, Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про зупинення членства Росії в Раді ООН з прав людини. Цілком логічно, цілком справедливо. Але також не без боротьби за це рішення. Вдячні тим державам, які підтримали це", – сказав Зеленський.

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За його словами, РФ вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини.

"Можливо, колись це зміниться. Але поки що Російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно", – додав президент.

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Жінка із села Перемога Баришівського району (Київщина). Смілива українка викрала в окупантів ящик із боєприпасами та сховала у крольчатнику. А коли прийшли наші, покликала бійців ЗСУ зі словами: “Хлопці, я маю для вас гостинець. Віджала у рашистів! Використайте за призначенням!” І вручила “трофей”. З таким народом неможливо програти.
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Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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