Обещали триумфальный марш и златые горы: признания пленных военных РФ (видео)

Перед батальонами ставили задачу за 5 дней добраться из Беларуси в Киев и захватить несколько мостов

Пленные рассказали про поставленные перед ними задачи / Коллаж "Сегодня"

Российским оккупантам обещали многодневный триумфальный марш, почести и "золотые горы". Однако вместо этого военные РФ стали мародерничать, а некоторые сдаются в плен, чтобы выжить.

Об этом сообщает СБУ.

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Один контрактник рассказал, что перед его батальоном ставилась задача за 5 дней добраться из Беларуси в Киев и захватить 3 моста. Однако для того, чтобы выжить, он сдался в плен после 40 дней скитаний.

Его сослуживцы воровали технику, надувные лодки, драгоценности. А также и бросали своих же военных.

"Оказывал медпомощь сослуживцу, но за нами никто не подъехал, нас просто забыли. После этого ничего не оставалось, как сдаться. Люди живут своей жизнью здесь и не хотят нашего освобождения", – говорит оккупант.

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Оккупанты разбомбили цистерну с азотом в Рубежном

Российские военные обстреляли Рубежное, один из снарядов попал в цистерну с азотной кислотой. Жителей призывают не выходить из укрытий, закрыть все двери и окна, а также приготовить защитные маски.

"Находитесь в укрытиях! Если Вы в помещении – закройте двери и окна! Наденьте на лицо защитные маски, пропитанные содовым раствором! Следим за направлением ветра и ждем дождя", - написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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