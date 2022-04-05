Обіцяли тріумфальний марш та золоті гори: зізнання полонених військових РФ (відео)

Перед батальйонами ставили завдання за 5 днів дістатися з Білорусі до Києва та захопити кілька мостів

Полонені розповіли про поставлені перед ними завдання / Колаж "Сьогодні"

Російським окупантамобіцяли тріумфальний марш, почесті та золоті гори. Натомість військові РФ стали мародерствувати, а дехто здається в полон, щоб вижити.

Про це повідомляє СБУ.

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Один контрактник розповів, що перед його батальйоном ставили завдання за 5 днів дістатися з Білорусі до Києва і захопити 3 мости. Проте для того, щоб вижити, він здався в полон після 40 днів поневірянь.

Його товариші по службі крали техніку, надувні човни, коштовності. Своїх поранених товаришів кидали.

"Надавав медичну допомогу товаришу по службі, але за нами ніхто не під'їхав, нас просто забули. Після цього нічого не залишалося, як здатися. Люди живуть своїм життям тут і не хочуть нашого "визволення", – каже окупант.

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Окупанти розбомбили цистерну з азотом у Рубіжному

Російські військові обстріляли Рубіжне,один із снарядів влучив у цистерну з азотною кислотою. Жителів закликають не виходити з укриттів, зачинити всі двері та вікна, а також приготувати захисні маски.

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"Залишайтеся в укриттях! Якщо ви в приміщенні – зачиніть двері та вікна! Надіньте на обличчя захисні маски, просочені содовим розчином! Стежимо за напрямком вітру і чекаємо дощу", – написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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