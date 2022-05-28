Ночь в Донецке расцветили мощные взрывы и пожары

В оккупированном Донецке по неизвестным причинам вспыхнул склад боеприпасов российских оккупационных сил, который войска военного преступника Владимира Путина разместила на территории местного коксохимического завода.
Об этом сообщает телеграл-канал "Сегодня", на котором размещено видео странного происшествия.
Обстановка в Донецке
Жители оккупированного Донецка не рады полномасштабному вторжению России в Украину, потому что уже почти каждая семья получила "похоронку". Большинство мужчин призывного возраста были мобилизированы на войну против ВСУ.
Мобилизованные из так называемой "ДНР" оккупанты сравнивают российскую армию с "зоной". Они обвиняют руководство РФ в обмане и манипуляциях и не знают, когда смогут вернуться домой, говорится в радиоперехвате СБУ.
В самом городе развивается коммунальная катастрофа из-за наплыва российских военнослужащих. Руководители так называемой "ДНР" готовятся к отставке. Ходят слухи, что их заменят россияне – Донбасс становится местом ссылки для тех, кто не оправдал надежд Кремля.
Странные хлопки
- В последние месяцы у россиян постоянно что-то горит или взрывается.
- В российском городе Курск, который расположен в 120 км от границы с Украиной, ночью на 23 мая были слышны хлопки. Взрывы было слышно в нескольких районах города.
- 19 мая губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил об "очередной атаке врага" на Тёткино, которая произошла на рассвете. Атаковали очень стратегическое предприятие – спиртзавод.
- 16 мая жители российского Белгорода слышали "хлопки".