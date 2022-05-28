Ніч у Донецьку розцвітили потужні вибухи та пожежі

З загадкових причин спалахнув склад окупантів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Донецьку з невідомих причин спалахнув склад боєприпасів російських окупаційних сил, який армія військового злочинця Володимира Путіна розмістила на території місцевого коксохімічного заводу.

Про це повідомляє телеграл-канал "Сьогодні", де розміщено відео дивної події.

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Обстановка у Донецьку

Жителі окупованого Донецька не раді повномасштабному вторгненню Росії в Україну, бо вже майже кожна сім'я отримала "похоронку". Більшість чоловіків призовного віку були мобілізовані на війну проти ЗСУ.

Мобілізовані з так званої "ДНР" окупанти порівнюють російську армію із "зоною" . Вони звинувачують керівництво РФ в обмані та маніпуляціях та не знають, коли зможуть повернутися додому, йдеться у радіоперехопленні СБУ.

У самому місті розвивається комунальна катастрофа через наплив російських військовослужбовців. Керівники так званої "ДНР" готуються до відставки. Ходять чутки, що їх замінять росіяни – Донбас стає місцем відрядження для тих, хто не виправдав надій Кремля .

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Дивні хлопки