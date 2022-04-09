Невероятная история: мариуполец выбрался из города морем, проплыв почти 4 км

Мариуполь был отрезан со всех сторон

Мужчина решил, что должен выбраться из Мариуполя. / Фото: Укринформ, The Gurdian, Коллаж: Сегодня

Мариуполец Дмитрий Юрин смог выбраться из окруженного города морем, проплыв 2,5 часа до села Мелекино.

Невероятную историю рассказывает The Gurdian.

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Выбраться из города

Как отмечается, мужчина был дома, когда российская бомба ударила по мариупольскому драмтеатру. Его квартира на проспекте Мира была за пару сотен метров, через площадь с фонтаном. Театр стал вместительным бомбоубежищем, а внутри было сотни женщин и детей.

"Это был ужасный, мощный взрыв, огромный взрыв. Я слышал крики. Я видел тела и кусочки тел. Я вытащил одну женщину, потом девочку, а потом мальчика. Все пострадали. Ноги мальчика не двигались. Он кричал. Мои руки дрожали. Я был весь в крови", – рассказал Юрин.

Далее он решил, что должен выбраться из Мариуполя, который в течение двух ужасных недель атаковали и осаждали российские войска. Город был отрезан со всех сторон.

"Он придумал чрезвычайный план. Юрин решил, что поплывет в безопасное место. Он нашел свои рыболовные кулики, которые раньше использовались для выкапывания червей. Он взял два мешка для мусора, чтобы завязать носки, несколько веревок и четыре 5-литровые пластиковые бутылки, чтобы использовать их в качестве вспомогательных сил", – пишет издание.

Дмитрий Юрин решил, что уплывет в безопасное место. Фото – The Gurdian.

Облачившись в этот импровизированный костюм, по словам Юрина, он отправился пешком к пляжу. Он плыл два с половиной часа. Маршрут длиной 2,5 мили (приблизительно 4 км) провел его мимо российских позиций в Рыбацком и до села Мелекино, которое до войны было пляжным курортом. Затем он нашел пожилую пару, которая приняла его, дала ему водки и миску борща.

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В то же время село было под контролем России. С помощью соседа Юрину удалось сесть на микроавтобус, направлявшийся в Бердянск, также оккупированный российскими войсками. По его словам, российские солдаты на блокпосту его проигнорировали. Из Бердянска ему удалось пересечь на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил о провокации РФ в Мариуполе. Оккупанты собираются показать жертвы в Мариуполе так, будто это не российские военные их убили. Солдаты РФ собирают трупы на улицах и вывозят их, чтобы использовать "в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями".

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