Под Мариуполем оккупанты запытали до смерти 78-летнего писателя Евгения Баля

Под Мариуполем российские оккупанты три дня пытали 78-летнего писателяЕвгения Баля. Сердце мужчины не выдержало, и он умер.
Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко.
У капитана 1-го ранга и писателя Евгения Баля оккупанты нашли патриотическую литературу. Из-за этого они три дня издевались над мужчиной, а потом отпустили со словами: "не воюем с ветеранами флота СССР".
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Писатель не смог прийти в себя после издевательств и умер.
В боях за Мариуполь погиб соучредитель Pizza Veterano Рафаэль Агаев
В Мариуполе во время защиты города от нашествия российских оккупантов погиб ветеран войны на Донбассе Рафаэль Агаев, сообщил другой соучредитель сети, ветеран российско-украинской войны Леонид Остальцев в Facebook.
"Ты был рядом, когда открывалась первая Pizza Veterano. Ты помогал, поддерживал, наставлял, учил, злил, любил. Но русня тебя убила... Мне жаль, Раф. Очень. Соболезнования родным и всем тем, кто тебя знал. Люблю тебя и мы обязательно встретимся", – написал он.
Обстановка в Мариуполе
- В осажденном оккупантами Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, авиация РФ бомбит город, жители остались без еды, воды и медикаментов. Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
- Мариупольский городской совет сообщил, что после широкой международной огласки геноцида в Буче Киевской области высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Там уже погибли минимум пять тысяч человек.
- Российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь, 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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