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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Не инфаркт? Фейгин назвал новые причины исчезновения Шойгу в России

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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14 апреля, 17:38
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У некоторых российских офицеров высшего звена могли возникнуть проблемы со здоровьем
Российский правозащитник Марк Фейгин (слева внизу) и министр обороны России Сергей Шойгу (справа).
Российский правозащитник Марк Фейгин (слева внизу) и министр обороны России Сергей Шойгу (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Министру обороны России Сергею Шойгу могло действительно "поплохеть", поскольку он уже в возрасте, близкому к возрасту президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин, рассказав, что ему известно про состояние здоровья министра.

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"Почему бы и не инфаркт"

"Ну вы знаете – какое-то время уже об этом говорят, потому что он стал меньше появляться на публике. Помните историю про то, что он и Герасимов исчезли из публичного поля? Трактовать это можно как опалу. Конечно, это можно трактовать и как то, что ему "поплохело", понимаете? Он в принципе в возрасте, близкому к путинскому – почему бы и не инфаркт?" – заявил Фейгин.

По его словам, у какого-то количества российских офицеров высшего звена действительно могут возникнуть проблемы со здоровьем:

"Это может быть и следствием того, что на него повесили военное поражение – ну, не только на него, но и на него в том числе. Да, это может быть".

Кроме этого, Марк Фейгин сказал, что у Шойгу уже были проблемы со здоровьем:

"Он обычно проходил обследование в Бурденко в военном госпитале. Говорят, что его там видели. Правда, не правда – он же приезжает с эскортом, понимаете? Если приехал министр обороны, то это все видно. Но у него огромный дом на Рублевке – у него там есть своя медицинская палата. Он может лежать и там – при нем могут быть кардиологи и все остальные специалисты и т.д. Поэтому нужно какое-то время, чтобы эту информацию проверить".

Правозащитник отметил, что Министерство обороны РФ, учитывая появление такой информации, должно опровергнуть это, показав Шойгу. По его мнения, если министр не появится через день-два, то это значит, что "под этим есть основания".

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Напомним, 4 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что, проиграв в войне с Украиной, президент России Владимир Путин будет вынужден выдумать некий заговор внутри РФ и объявить предателей, чтобы выглядеть победителем в глазах российского обывателя.

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