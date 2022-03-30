"Скорее живы, чем мертвы": бывший сокурсник Путина о Шойгу и Герасимове

У армии РФ заканчиваются боеприпасы, руководство ищет виновных

Бывший сокурсник Путина Швец прокомментировал исчезновение Шойгу и Герасимова. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец считает, что в последнее время министр обороны России Сергей Шойгу был занят поиском боеприпасов, поэтому давно не появлялся на публике.

Об этом сам он заявил в интервью главному редактору издания ГОРДОН Алесе Бацман.

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Швец прокомментировал информацию об ухудшении здоровья Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Cкорее живы, чем мертвы, я вам отвечу дипломатично", – сказал он и рассмеялся.



"Судя по всему, да, они живы. Но что с ними происходит... Знаете, у нас в разведке говорили, что каждая разведоперация завершается наказанием невиновных и награждением непричастных. Вот сейчас идет поиск виновных. И под эту гребенку идут все: и виновные, и невиновные. А самый виновный – Путин. Потому что он создал такую систему, которая иначе сработать не могла", – отметил Швец.

Он напомнил, как работала система еще в Советском Союзе: сверху дается задание и ты должен.

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"Вот они тебе говорят, что Америка готовится напасть на Советский Союз, и ты им должен снизу ответить: да готовится. Написать, что нет, нет сведений о том, что готовится, – не пройдет. А при Путине это еще усугубилось в значительной степени. Насколько я понимаю, Шойгу был занят поиском боеприпасов в последнее время. Потому что "вторая армия в мире" на второй месяц войны вместо того, чтобы проводить "парады на Крещатике", оказалась без еды – жрать нечего!" – заявил бывший разведчик КГБ.



Также, по его данным, у российской армии заканчиваются боеприпасы.



"Боеприпасы подходят к концу. И в этой связи министерство обороны ищет, где их взять. Заводы стоят или мощности не позволяют. И вот они кинулись к китайцам. А китайцы сказали "нет". Китайцы отказались. Вот такая у них печальная ситуация. Может, в связи с этими поисками... может, в тайге где-нибудь ищут боеприпасы при помощи шаманов", – добавил Швец.

Как часто Шойгу появлялся в СМИ до 11 марта

До этого события с личным участием Шойгу проходили раз в несколько дней.

8 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поговорил с министром обороны Турции.

4 марта на сайте сообщалось о разговоре министра с генсеком ООН.

1 марта агентства публиковали заявление Шойгу о том, что российская армия продолжит войну в Украине.

27 февраля он присутствовал на встрече с Путиным.

24 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поручил создать "безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие".

Но пропал не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова.

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Позже Шойгу засветился на заседании Совбеза РФ, но в Сети засомневались в достоверности. Кроме того, в Минобороны России появился приказ о том, что необходимо обеспечить в медийном пространстве видимость присутствия главы ведомства Сергея Шойгу.