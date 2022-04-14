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Не інфаркт? Фейгін назвав нові причини зникнення Шойгу в Росії

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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14 квітня, 17:38
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У деяких російських офіцерів вищої ланки могли виникнути проблеми зі здоров'ям
Російський правозахисник Марк Фейгін (ліворуч унизу) та міністр оборони Росії Сергій Шойгу (праворуч).
Російський правозахисник Марк Фейгін (ліворуч унизу) та міністр оборони Росії Сергій Шойгу (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністру оборони Росії Сергію Шойгу могло дійсно стати "поганенько", оскільки він уже у віці, близькому до віку президента Російської Федерації Володимира Путіна

Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін, розповівши, що йому відомо про стан здоров'я міністра.

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"Чому б і не інфаркт"

"Ну ви знаєте – якийсь час уже про це говорять, тому що він став менше з'являтися на публіці. Пам'ятаєте історію про те, що він і Герасимов зникли з публічного поля? Трактувати це можна як опалу. Звичайно, це можна трактувати і як те, що йому стало "поганенько", розумієте? Він у принципі у віці, близькому до путінського – чому б і не інфаркт?" – заявив Фейгін.

За його словами, в якоїсь кількості російських офіцерів вищої ланки справді можуть виникнути проблеми зі здоров'ям:

"Це може бути і наслідком того, що на нього повісили військову поразку – ну, не тільки на нього, а й на нього зокрема. Так, це може бути".

Крім цього, Марк Фейгін сказав, що у Шойгу вже були проблеми зі здоров'ям:

"Він зазвичай проходив обстеження в Бурденко у військовому шпиталі. Кажуть, що його там бачили. Правда, не правда – він же приїжджає з ескортом, розумієте? Якщо приїхав міністр оборони, то це все видно. Але в нього величезний будинок на Рубльовці – в нього там є своя медична палата. Він може лежати і там – при ньому можуть бути кардіологи та решта фахівців тощо. Тому потрібно якийсь час, щоб цю інформацію перевірити".

Правозахисник зазначив, що Міністерство оборони РФ з огляду на появу такої інформації має спростувати це, показавши Шойгу. На його думку, якщо міністр не з'явиться через день-два, це означає, що "під цим є підстави".

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Нагадаємо, 4 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що, програвши у війні з Україною, президент Росії Володимир Путін буде змушений вигадати якусь змову всередині РФ і оголосити зрадників, щоб виглядати переможцем в очах пересічних росіян.

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