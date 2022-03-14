Над Киевом сбита ракета: обломки упали на тролейбус, есть погибший и раненые (фото, видео)

Спасатели и бригады скорой работают на месте

Украинская ПВО сбила ракету оккупанта над Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская ПВО сбила очередную крылатую ракету оккупанта над Киевом. Это произошло приблизительно в 11 утра 14 марта.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram-канале.

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Остатки ракеты упали во двор жилого дома на Куреневке.

В настоящее время на местах работают правоохранители и другие профильные службы, документирующие последствия ракетного удара.

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По данным мэра Киева Виталия Кличко, один человек погиб, шесть раненых. Двоих раненых забрала скорая.

Полностью уничтожен троллейбус, находившийся без пассажиров.

Вылетели стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.

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Ситуация в Украине 14 марта