Над Киевом сбита ракета: обломки упали на тролейбус, есть погибший и раненые (фото, видео)

Украинская ПВО сбила очередную крылатую ракету оккупанта над Киевом. Это произошло приблизительно в 11 утра 14 марта.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram-канале.
Остатки ракеты упали во двор жилого дома на Куреневке.
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В настоящее время на местах работают правоохранители и другие профильные службы, документирующие последствия ракетного удара.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, один человек погиб, шесть раненых. Двоих раненых забрала скорая.
Полностью уничтожен троллейбус, находившийся без пассажиров.
Вылетели стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.
Ситуация в Украине 14 марта
- Украинские военные вот уже 19-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает наступательную операцию. Оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных жителей, но наши бойцы безжалостно уничтожают российско-фашистских интервентов. Весь мир за нас – страны запада продолжают давить санкциями на Россию.
- Начался четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России, пишет "Украинская правда". Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного отвода войск.
- Оккупанты ударили ракетами по Снигеревке и Первомайскому, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении. Эти населенные пункты находятся в 30 километрах друг от друга. В результате пропала мобильная связь.
- Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты. Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.
- За прошедшие сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных Сил Украины было уничтожено четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация относительно типа уточняется).