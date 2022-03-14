Над Києвом збито ракету: уламки впали на троллейбус, є загиблий і поранені (фото, відео)

Рятувальники та бригади швидкої працюють на місці

Українська ППО збила ракету окупанта над Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська ППО збила чергову крилату ракету окупанта над Києвом. Це сталося приблизно об 11 ранку 14 березня.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram-каналі.

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Залишки ракети впали у двір житлового будинку на Куренівці.

Зараз на місцях працюють правоохоронці та інші профільні служби, що документують наслідки ракетного удару.

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За даними, мера Києва Віталія Кличка, одна людина загинула, шістьох поранено. Двох поранених забрала швидка.

Повністю знищено тролейбус, який був без пасажирів.

Вилетіли шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах.

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Ситуація в Україні 14 березня