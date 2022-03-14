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Над Києвом збито ракету: уламки впали на троллейбус, є загиблий і поранені (фото, відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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14 березня, 12:36
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Рятувальники та бригади швидкої працюють на місці
Українська ППО збила ракету окупанта над Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"
Українська ППО збила ракету окупанта над Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська ППО збила чергову крилату ракету окупанта над Києвом. Це сталося приблизно об 11 ранку 14 березня.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram-каналі.

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Залишки ракети впали у двір житлового будинку на Куренівці.

Зараз на місцях працюють правоохоронці та інші профільні служби, що документують наслідки ракетного удару.

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За даними, мера Києва Віталія Кличка, одна людина загинула, шістьох поранено. Двох поранених забрала швидка.
Повністю знищено тролейбус, який був без пасажирів.

Вилетіли шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах.

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Ситуація в Україні 14 березня

  • Українські військові вже 19-й день захищають нашу країну від російських окупантів. За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, ворог продовжує наступальну операцію. Окупанти обстрілюють українські міста та вбивають мирних жителів, але наші бійці безжально знищують російсько-фашистських інтервентів. Весь світ за нас – країни заходу продовжують тиснути на Росію санкціями.
  • Розпочався четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії, пише "Українська правда". Як заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, Україна очікує від Росії припинення вогню та негайного відведення військ.
  • Окупанти вдарили ракетами по Снігерівці та Первомайському, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні. Ці населені пункти знаходяться за 30 кілометрів один від одного. В результаті зник мобільний зв'язок.
  • Російські війська атакували авіазавод "Антонов" у Києві. По території заводу випустили три ракети. Про це повідомив заступник київського міського голови Микола Поворозник.
  • Минулої доби угрупуванням Повітряних сил Збройних Сил України було знищено чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).

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