На Донбассе ВСУ минусовали технику оккупантов

Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил за прошедшие сутки отбили 9 атак врага. На 4 локациях продолжаются бои.
Об этом сообщает Группировка объединенных сил.
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В течение суток 31 мая военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 2 танка;
- 13 артиллерийских систем;
- 8 боевых бронированных машин;
- 6 вражеских автомобилей.
Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек. В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое ранены.
Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.
Где сложная ситуация в Украине?
"Ситуация на донбасском направлении очень сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния. Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в частности слепые авиабомбардировки, – это просто безумие. Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для русских солдат любое безумие — абсолютно приемлемо", — рассказал президент Украины Владимир Зеленский.