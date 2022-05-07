Маломуж назвал области Украины, которые хочет захватить Путин до 9 мая

Мобилизацию 9 мая Путин объявлять не будет, считает председатель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.
Об этом он рассказал телеведущему Виталию Прудиусу в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".
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По мнению разведчика, наиболее опасен период до 9 мая, ведь в Кремле пытаются захватить как можно больше украинских территорий.
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"В планах Кремля добить Мариуполь, чтобы сдался "Азов", и выйти на админграницы. Кроме того, оттеснить некоторые наши воинские части на Юге, а именно в Херсонской, Николаевской и Запорожской области. Также могут бить ракетами по Одессе".
Маломуж объяснил, что 9 мая Путин будет отчитываться перед народом, что именно россияне захватили в Украине, какие коммуникации перекрыты и как нейтрализованы наши войска.
"Эти фейки будут доказывать российскому обществу посредством победы. Также он сделает заявление о новой угрозе уже со стороны стран НАТО, для чего нужно сгенерировать все силы народа России, чтобы победить".
Маломуж считает, что мобилизацию 9 мая не объявят, потому что это очень сильно стабилизирует общество в РФ.
Также разведчик отметил, что у россиян действительно заканчиваются крылатые ракеты. При этом на 50% комплектующие к ракетам, которыми убивают украинцев, зарубежные – немецкие, японские, американские и т.д. Так что заменить их невозможно.
"Осталось около 30-35%, ими оккупанты из акваторий Черного и Каспийского морей, территории России и Беларуси, а также авиабомбардировщики наносят удары по Одессе, Львову и всей территории нашего государства".
Маломуж в очередной раз отметил, что враг сознательно атакует инфраструктуру и жилые кварталы. Ракеты оккупанты уже используют точечно, но активно пускают в действие "Ураганы" и "Смерчи".
Планы РФ на 9 мая
- Россия намерена объявить полноценную войну Украине 9 мая. Однако наша страна и дальше будет продолжать отстаивать свою свободу и свои территории. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
- Российские оккупанты к 9 мая пытаются захватить. мариупольский комбинат "Азовсталь".
- Путину следует переживать по поводу того, чтобы не произошел взрыв вооружения во время парада 9 мая в Москве. так считает экс-глава МВД Украины Арсен Аваков .
- В уничтоженном Мариуполе оккупанты готовят "парад победы". Они массово раздавали людям георгиевские ленты. Также россияне "упорядочили" памятники советского периода до празднования 9 мая и установили на них таблички на русском языке "Жертвам фашизма".
- Российская Федерация готовит в Мариуполе "парад пленных" на 9 мая. . Для этого россияне планируют переодеть форму не только военнопленных, но и гражданских людей. Этим Россия нарушает Женевскую конвенцию, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.