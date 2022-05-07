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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Маломуж назвал области Украины, которые хочет захватить Путин до 9 мая

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7 мая, 02:04
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Российский президент заявит 9 мая о продолжении войны
Маломуж объяснил, что 9 мая Путин будет отчитываться перед народом, что именно россияне захватили в Украине. Коллаж "Сегодня"
Маломуж объяснил, что 9 мая Путин будет отчитываться перед народом, что именно россияне захватили в Украине. Коллаж "Сегодня"

Мобилизацию 9 мая Путин объявлять не будет, считает председатель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

Об этом он рассказал телеведущему Виталию Прудиусу в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

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По мнению разведчика, наиболее опасен период до 9 мая, ведь в Кремле пытаются захватить как можно больше украинских территорий.

"В планах Кремля добить Мариуполь, чтобы сдался "Азов", и выйти на админграницы. Кроме того, оттеснить некоторые наши воинские части на Юге, а именно в Херсонской, Николаевской и Запорожской области. Также могут бить ракетами по Одессе".

Маломуж объяснил, что 9 мая Путин будет отчитываться перед народом, что именно россияне захватили в Украине, какие коммуникации перекрыты и как нейтрализованы наши войска.

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"Эти фейки будут доказывать российскому обществу посредством победы. Также он сделает заявление о новой угрозе уже со стороны стран НАТО, для чего нужно сгенерировать все силы народа России, чтобы победить".

Маломуж считает, что мобилизацию 9 мая не объявят, потому что это очень сильно стабилизирует общество в РФ.

Также разведчик отметил, что у россиян действительно заканчиваются крылатые ракеты. При этом на 50% комплектующие к ракетам, которыми убивают украинцев, зарубежные – немецкие, японские, американские и т.д. Так что заменить их невозможно.

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"Осталось около 30-35%, ими оккупанты из акваторий Черного и Каспийского морей, территории России и Беларуси, а также авиабомбардировщики наносят удары по Одессе, Львову и всей территории нашего государства".

Маломуж в очередной раз отметил, что враг сознательно атакует инфраструктуру и жилые кварталы. Ракеты оккупанты уже используют точечно, но активно пускают в действие "Ураганы" и "Смерчи".

Планы РФ на 9 мая

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ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

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