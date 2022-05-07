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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Маломуж назвав області України, які хоче захопити Путін до 9 травня

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7 травня, 02:04
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Російський президент заявить 9 травня про продовження війни
Маломуж пояснив, що 9 травня Путін звітуватиме перед народом, що саме росіяни захопили в Україні. Колаж "Сьогодні"
Маломуж пояснив, що 9 травня Путін звітуватиме перед народом, що саме росіяни захопили в Україні. Колаж "Сьогодні"

Мобілізацію 9 травня Путін оголошувати не буде, – вважає голова Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках Микола Маломуж.

Про це він розповів телеведучому Віталію Прудиусу в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Подробиці

На думку розвідника, найбільш небезпечним є період до 9 травня, адже в Кремлі намагаються захопити якомога більше українських територій.

"В планах Кремля добити Маріуполь, щоб здався "Азов", і вийти на адмінкордони. Крім того, відтіснити деякі наші військові частини на Півдні, а саме в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій області. Також, можуть бити ракетами по Одесі".

Маломуж пояснив, що 9 травня Путін буде звітувати перед народом, що саме росіяни захопили в Україні, які комунікації перекриті та як нейтралізовані наші війська.

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"Ці фейки доводитимуть російському суспільству у вигляді перемоги. Також він зробить заяву про нову загрозу – вже з боку країн НАТО, для чого потрібно згенерувати всі сили народу Росії, щоб перемогти".

Маломуж вважає, що мобілізацію 9 травня не оголосять, бо це надзвичайно сильно стабілізує суспільство в РФ.

Також розвідник зазначив, що у росіян дійсно закінчуються крилаті ракети. При цьому, на 50% комплектуючі до ракет, якими вбивають українців, закордонні – німецькі, японські, американські тощо. Тож, замінити їх неможливо.

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"Залишилось близько 30-35%, ними окупанти з акваторій Чорного та Каспійського морів, території Росії та Білорусі, а також авіабомбардувальників наносять удари по Одесі, Львову і всій території нашої держави".

Маломуж вкотре відзначив, що ворог свідомо атакує інфраструктуру та житлові квартали. Ракети окупанти вже використовує точково, але активно пускають в дію "Урагани" та "Смерчі".

Плани РФ на 9 травня

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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