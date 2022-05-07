Маломуж назвав області України, які хоче захопити Путін до 9 травня

Російський президент заявить 9 травня про продовження війни

Маломуж пояснив, що 9 травня Путін звітуватиме перед народом, що саме росіяни захопили в Україні. Колаж "Сьогодні"

Мобілізацію 9 травня Путін оголошувати не буде, – вважає голова Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках Микола Маломуж.

Про це він розповів телеведучому Віталію Прудиусу в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Подробиці

На думку розвідника, найбільш небезпечним є період до 9 травня, адже в Кремлі намагаються захопити якомога більше українських територій.

"В планах Кремля добити Маріуполь, щоб здався "Азов", і вийти на адмінкордони. Крім того, відтіснити деякі наші військові частини на Півдні, а саме в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій області. Також, можуть бити ракетами по Одесі".

Маломуж пояснив, що 9 травня Путін буде звітувати перед народом, що саме росіяни захопили в Україні, які комунікації перекриті та як нейтралізовані наші війська.

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"Ці фейки доводитимуть російському суспільству у вигляді перемоги. Також він зробить заяву про нову загрозу – вже з боку країн НАТО, для чого потрібно згенерувати всі сили народу Росії, щоб перемогти".

Маломуж вважає, що мобілізацію 9 травня не оголосять, бо це надзвичайно сильно стабілізує суспільство в РФ.

Також розвідник зазначив, що у росіян дійсно закінчуються крилаті ракети. При цьому, на 50% комплектуючі до ракет, якими вбивають українців, закордонні – німецькі, японські, американські тощо. Тож, замінити їх неможливо.

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"Залишилось близько 30-35%, ними окупанти з акваторій Чорного та Каспійського морів, території Росії та Білорусі, а також авіабомбардувальників наносять удари по Одесі, Львову і всій території нашої держави".

Маломуж вкотре відзначив, що ворог свідомо атакує інфраструктуру та житлові квартали. Ракети окупанти вже використовує точково, але активно пускають в дію "Урагани" та "Смерчі".

Плани РФ на 9 травня