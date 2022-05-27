Люди хотят вернуть Украину: на оккупированных территориях шокированы произволом РФ – перехват

В Запорожской области активизируется партизанское движение

В Запорожской области оккупанты терроризируют местных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированных районах Запорожской области активизируется партизанское движение, местные жители возмущены действиями российских военных.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора оккупанта и местной жительницы, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Женщина жалуется на произвол со стороны россиян:

"Сейчас позвонили из Кирилловки, у моей подруги на базе отдыха 20 с чем-то БТРов зашли и отбирают. У нее там база в два этажа на двух сотках. А чего по-хорошему нельзя сказать? Сказали бы – люди, нам нужна такая-то помощь, а не прийти и нагло забирать? Народ сейчас знаешь как окрысился? Сейчас опять в Кирилловке партизаны поднимаются, это самое страшное. Зачем так делать? Понятно, что уже не отдадут. Ладно, разместить этих надо, а забрать аптеки? Людям сейчас жить не на что, они хотели поторговать, пока есть возможность... Это как объяснить?"

Как заявила местная жительница, "бендеры" у нас так не поступали, как Россия пришла".

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Оккупант заверяет, что "это пока все не устаканится, потом все отдадут – и помещение, и все", однако женщина не верит ему.

"У нас такого в жизни не было. Там говорят про наших "бендер", мы бы хотели этих "бендер" сюда вернуть, чтобы они пришли, потому что так нас никто не обижал", – заявила она.

В Энергодаре взорвали "мэра"-коллаборанта

В Энергодаре Запорожской области было совершено покушение на самопровозглашенного главу "народной администрации" города Андрея Шевчика. Он получил ранение в результате взрыва в подъезде дома, где проживает его мать.

После прихода оккупантов депутат городского совета Энергодара от "ОПЗЖ" Андрей Шевчик возглавил новый "совет самоорганизации города".

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После покушения на Шевчика россияне начали искать украинских партизан по всему городу.