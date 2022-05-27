В Мариуполе оккупанты разбомбили завод и превратили его в массовый могильник (видео)

Тела погибших упаковали в пластиковые мешки и вывезли для захоронения в братской могиле

МЧС РФ нашли место с телами погибших мариупольцев. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе обнаружили очередной могильник. В нем нашли около 70 тел погибших. Российские оккупанты упаковали тела в пластиковые мешки и вывезли.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Во время разбора завалов МЧС РФ по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь" найдено около 70 тел погибших. Причина та же – людей заперло обломками здания после обстрела. Тела погибших упаковали в пластиковые мешки и вывезли для захоронения в братской могиле в с. Старый Крым.

Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать нечего было с учетом состояния тел.

"Сколько таких могильников, оставленных российскими бомбами в Мариуполе, еще будет найдено. Единицы? Десятки? Сотни? Ярость. Просто ярость", – подчеркнул Андрющенко.

В Мариуполе братские могилы есть почти в каждом районе – советник мэра

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как питаются жители оккупированного города: всего полбулки и бутылка воды в день на человека. Город продолжает погружаться за грань гуманитарной катастрофы. Об этом советник мэра сообщил телеведущему Василию Голованову в эфире проекта FREEДOM на YouTube-канале Україна 24.

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Андрющенко прежде всего подчеркнул, что ситуация, увы, не меняется к лучшему. В Мариуполе ухудшается ситуация с водой, медицинским обслуживанием и лекарствами.

Также россияне используют эвакуацию, как прикрытие и попытки спрятать следы собственных преступлений. 21 апреля вместе с журналистами они нашли первую братскую могилу длинной в 300 метров.

По словам Андрющенко, на следующий день, 22 апреля, в городе нашли еще одну братскую могилу. В ней в пакетах россияне спрятали части тел погибших мариупольчан. Советник мэра отметил, что такие могилы есть практически в каждом районе города.

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"Это совершенно ужасно. Как мы будем искать и идентифицировать людей, как их будут искать родственники, – происходит что-то нечеловеческое на самом деле", – резюмировал он.

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