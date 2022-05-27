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Под Киевом нашли зомби-методичку оккупантов для общения с украинцами – что в ней

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 мая, 08:20
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Российским солдатам приказали обвинять во всем украинцев
Оккупанты говорят с украинцами по методичке. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты говорят с украинцами по методичке. Фото: коллаж "Сегодня"

В Великой Дымерке Броварского района Киевской области обнаружили методичку российской армии. В ней расписано, как общаться с местным населением. Так, оккупанты должны обвинять во всех украинцев, а также Петра Порошенко, Владимира Зеленского, США и Запад.

Об этом сообщила волонтер Мелания Подоляк в своем Telegram-канале.

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Как стало известно, руководство РФ дало рекомендации вместо слов "пристрелили" или "убили" говорить "проблема была решена".

На вопрос украинцев: "Что вы тут делаете", оккупанты должны отвечать: "Привезли гуманитарку, продукты, так как ваша власть вас бросила".

По поводу оружия в руках армия РФ должна говорить: "Не бойтесь, мы временно замещаем полицию, которая сбежала. На улицах мародеры и преступники, которых выпустил Зеленский, выдав им оружие".

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Методичка оккупантов

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Украинская разведка показала методички, которыми оккупантам промывали мозги перед войной

В Минобороны России перед нападением на Украину оккупантам давали так называемый "Кодекс чести современного российского офицера". Он был обязателен для изучения. Об этом сообщили в Госспецсвязи.

"Кодекс чести современного российского офицера" — это небольшое руководство "моральных принципов", которые должны соблюдаться в армии оккупанта.

Текст "кодекса" полон ненависти, откровенной фашистской пропаганды войны, утверждения распределения россиян по национальному признаку и примитивных конспирологических теорий. Он явно рассчитан на крайне необразованных людей.

Некоторые "красноречивые" тезисы "кодекса" оккупантов:

  • "Россия и русская армия это последний рубеж от наступления сатанинского нового мирового порядка". Этот тезис является прямой отсылкой к новейшим радикальным ксенофобским конспирологическим теориям всемирного сговора. Которые сегодня являются неотъемлемой составляющей официальной идеологии государства-агрессора.
  • "Русским офицером может быть не россиянин по происхождению". То есть российское тоталитарное государство заранее разделяет собственных граждан на этнических россиян и "не россиян".
  • "Русский офицер готов жить и умереть без имени". Возможно, именно поэтому у большинства оккупантов перед отправлением в Украину изымают личные документы.
  • "Уметь признавать свою неправоту". Учитывая здравый смысл, именно этот пункт должен стать отправной точкой для отказа оккупационных войск выполнять преступные приказы или сдаваться в плен.

Кроме того, в "кодексе" есть пропагандистские цитаты военно-политического руководства государства-оккупанта: Путина, Шойгу и др. Так, министр обороны России Шойгу утверждает, что "Россия существует уже 1152 года и об нее сломал зубы не один западный император".

Стоит отметить, что Москва как город была основана в 1147 году киевским князем Юрием Долгоруким. При этом она долгое время была лишь одним из улусов Золотой орды.

Также в "документе" говорится, что задача русского офицера состоит не только в "служении отечеству", а фактически правящему режиму. И ни слова о защите собственного народа.

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