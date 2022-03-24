Лучше сейчас дать оружие Украине, чем потом искать для других. Зеленский обратился к "Большой семерке"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям "Большой семерки" и рассказал о преступлениях, которые совершают российские оккупанты в стране. Также глава Украины предупредил об угрозе масштабного применения Россией химического оружия на территории страны.
Главное, что сказал президент
- Российские войска применили против мирных людей в Украине фосфорные бомбы: "Вполне реальна угроза масштабного применения Россией химического оружия на территории страны".
- Украина выясняет точное количество депортированных украинцев. Людей, которых Россия принудительно ежедневно вывозит на свою территорию, лишает документов, средств связи и распределяет по своим регионам.
- Военные РФ незаконно похищают детей: "По нашим данным, уже больше двух тысяч!".
- Мариуполь, Харьков, Чернигов, Ахтырка и другие украинские города разбиты: "Дороги из этих городов, по которым спасались люди, напоминают съемочную площадку постапокалиптического фильма с сотнями сожженных и расстрелянных машин".
- Нужно полное эмбарго на торговлю с Россией. Также необходимо лишить Россию возможности использовать GPS на войне, чтобы эта система не помогала российским ракетам и бомбам уничтожать мирные города.
- Зеленский утверждает, что лучше сейчас поддержать Украину оружием, чем потом искать оружие еще для других стран.
- Российские банки и Центробанк России должны получить полное блокирование от глобальной финансовой системы: "Их замороженные активы должны превратиться, в том числе, в репарации для восстановления Украины".
"Мы предложили создать такое объединение – U-24. Это то, что действительно нужно миру. Не только для того, чтобы превентивно останавливать начавшиеся войны или боевые действия. Но и для того, чтобы оказывать помощь государствам, страдающим стихийным бедствием, которых нужно поддержать во время пандемии, которые сталкиваются с миграционными или продовольственными кризисами", – уточнил Владимир Зеленский.
- Вместе как можно быстрее после войны восстановить наше государство. Построить города. Восстановить экономическую жизнь. Вернуть людей.
Зеленского поддерживает весь мир
- Читатели американского издания POLITICO назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Опрос был запущен в начале марта.
- Украинцы практически со 100%-ным результатом сегодня доверяют президенту своей страны и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, который руководит обороной страны от российского агрессора, использующего Беларусь как плацдарм для наступления.
- Свое восхищение украинскому лидеру высказал американский телеведущий и шоумен Билл Мейхер. В своем Twitter-аккаунте американец написал, что теперь Владимира Зеленского поддерживают и уважают все жители США.
Ранее мы писали:
Далее по теме