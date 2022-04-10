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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Лично уничтожил две вражеские БМД: десантник героически погиб в бою с оккупантами

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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10 апреля, 19:24
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Участник ООС Владимир Балюк посмертно представлен к званию Герой Украины
Владимир Балюк героически погиб, защищая Украину
Владимир Балюк героически погиб, защищая Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Десантник Владимир Балюк (позывной "Балу") героически погиб 5 апреля на юге Украины во время боя с превосходящими силами российских оккупантов. В бою он лично уничтожил две вражеские БМД и немало живой силы противника.

Об этом сообщила в Facebook 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ.

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О своем боевом побратиме "Балу" рассказал офицер-десантник с позывным "Один" – его друг и непосредственный командир:

"Володя – участник АТО и ООС, занимал должность главного сержанта нашей десантно-штурмовой роты. Он был надежным, спокойным и взвешенным, честным и справедливым мужчиной. Не было таких вопросов, которые бы он не смог решить. У него всегда все получалось: в службе, спорте и других делах. "Балу" всегда брал призовые места в соревнованиях по практической стрельбе и кроссфиту. Планировал продолжать и развивать свою военную карьеру".

По его словам, 5 апреля подразделение, в составе которого Владимир командовал штурмовой группой, вело наступательные действия.

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"Десантники должны были закрепиться в одном из населенных пунктов на юге Украины. Однако противник, чтобы сорвать наше наступление, бросил танки, бронетехнику и немало живой силы. Завязалось тяжелое, жесткое и мощное сражение. Неожиданно, на правом фланге появилась вражеская боевая машина десанта, которая шла прямо на наши боевые позиции. Владимир заметил боевую машину и сразу "поджарил" ее из "Джавелина". Через несколько минут появилась еще одна БМД противника. Владимир мгновенно схватил в руки NLAW и подбил другую "Беху". Она тоже загорелась", – говорит "Один".

Десантник рассказал, что контратака оккупантов захлебнулась, они начали отступать, прикрывая свой уход огнем из всего имеющегося вооружения. Именно в этот момент Владимир получил смертельное осколочное ранение.

В общей сложности в бою штурмовая группа, которой командовал Владимир Балюк, уничтожила 4 БМД и много оккупантов, а другие подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сожгли пять российских танков и ликвидировали несколько десятков живой силы россиян.

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За проявленное личное мужество и героизм, стойкость и решительность во время отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ главный сержант десантно-штурмовой роты сержант Владимир Балюк представлен к званию – Герой Украины (посмертно).

Зеленский рассказал о первой женщине-Герое Украины, которой присвоили звание посмертно

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Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" сержанту Дерусовой Инне Николаевне посмертно.

Она была старшим боевым медиком и с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области. Женщина спасла более 10 украинских военнослужащих и погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым бойцам ВСУ.

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Личный состав
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Самолеты 151
Самолеты
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Вертолеты 136
Вертолеты
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Танки 722
Танки
5
ББМ 1911
ББМ
6
Артиллерия 342
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
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Катера 7
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