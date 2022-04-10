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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Особисто знищив дві ворожі БМД: десантник героїчно загинув у бою з окупантами

Павло Заяць Павло Заяць
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10 квітня, 19:24
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Учасник ООС Володимир Балюк посмертно представлений до звання Герой України
Володимир Балюк героїчно загинув, захищаючи Україну
Володимир Балюк героїчно загинув, захищаючи Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Десантник Володимир Балюк (позивний "Балу") героїчно загинув 5 квітня на півдні України під час бою з переважаючими силами російських окупантів. В бою він особисто знищив дві ворожі БМД та чимало живої сили противника.

Про це повідомила у Facebook 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ.

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Про свого бойового побратима "Балу" розповів офіцер-десантник з позивним "Одін" – його друг та безпосередній командир:

"Володя – учасник АТО та ООС, обіймав посаду головного сержанта нашої десантно-штурмової роти. Він був надійним, спокійним та виваженим, чесним і справедливим чоловіком. Не було таких питань, які б він не зміг вирішити. У нього завжди все виходило: у службі, спорті та інших справах. "Балу" завжди брав призові місця у змаганнях по практичній стрільбі та кросфіту. Планував продовжувати та розвивати свою військову кар'єру".

За його словами, 5 квітня підрозділ, в складі якого Володимир командував штурмовою групою, вів наступальні дії.

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"Десантники мали закріпитися в одному з населених пунктів на півдні України. Проте противник, щоб зірвати наш наступ, кинув танки, бронетехніку та чимало живої сили. Зав’язався важкий, жорсткий та потужний бій. Несподівано, на правому фланзі з’явилася ворожа бойова машина десанту, яка йшла прямо на наші бойові позиції. Володимир помітив бойову машину та відразу "підсмажив" її з "Джавеліну". За кілька хвилин з’явилася ще одна БМД противника. Володимир миттєво схопив до рук NLAW та підбив другу "Беху". Вона теж запалала", – каже "Одін".

Десантник розповів, що контратака окупантів захлеснулася, вони почали відступати, прикриваючи свій відхід вогнем з усього наявного озброєння. Саме в цей момент Володимир отримав смертельне осколкове поранення.

Загалом у бою штурмова група, якою командував Володимир Балюк, знищила 4 БМД та багато окупантів, а інші підрозділи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади – спалили п'ять російських танків та ліквідували кілька десятків живої сили росіян.

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За проявлену особисту мужність та героїзм, стійкість та рішучість під час відсічі і стримування збройної агресії РФ, головний сержант десантно-штурмової роти сержант Володимир Балюк представлений до звання – Герой України (посмертно).

Зеленський розповів про першу жінку-Героя України, якій присвоїли звання посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння державних нагород військовим ЗСУ. При цьому звання Герой України вперше удостоїлася жінка, якій воно було присвоєно посмертно.

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з орденом "Золота Зірка" сержанту Дерусовій Інні Миколаївні посмертно.

Вона була старшим бойовим медиком і з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області. Жінка врятувала понад 10 українських військовослужбовців і загинула від артилерійського обстрілу окупантів, надаючи допомогу пораненим бійцям ЗСУ.

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ББМ
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Анастасія та Антон – медики з Харкова. Вони вирішили не виїжджати з рідного міста, а приєдналися до волонтерського центру та зараз активно допомагають землякам. А ще вони зіграли перше весілля у харківському метро. Одна зі станцій стала “загсом”, а друзі і люди, що сховалися тут, - свідками. Життя має продовжуватися всупереч ворогові та війні!
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Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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