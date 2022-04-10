Знищено понад 25 тисяч окупантів – Аваков розкрив таємну статистику Міноборони РФ

Російське військо зазнає значних втрат, але продовжує це приховувати

Аваков заявив про 25 тисяч загиблих російських окупантів в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Росія втратила понад 25 тис. чоловік особового складу у війні проти України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на власне джерело з РФ.

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Аваков опублікував витяг із щотижневого внутрішнього зведення в РФ на ранок 8 квітня, згідно з яким втрати живої сили особового складу становлять:

збройні сили РФ – 18 995 осіб;

приватні військові кампанії – 6013 осіб.

"Сумарні втрати живої сили особового складу ЗС РФ та російських ПВК (приватних військових компаній) – 25 008 осіб", – процитував український ексміністр.

"Наш Генштаб продовжує рахувати набагато обережніше – на ранок 10 квітня показуючи втрати агресора в 19 300 чол. Але наші інсайдери з РоZZії дають цифри зі зведень рфії БІЛЬШ СУМНІ для орків. ЗСУ, як і раніше, дотримуються принципу "Рахувати обережно, а бити – точно"! Слава ЗСУ!" – написав Аваков.

Раніше ми повідомляли, що з початку вторгнення РФ втратила 19 300 солдатів і понад 700 танків.

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Також нагадаємо, російські війська стрімко втрачають свою авіацію, яка вважається одним з головних факторів на полі бою.