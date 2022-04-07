Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Спас побратимов ценой собственной жизни: что известно о Герое Украины "Боцмане"

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 апреля, 10:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший учитель физкультуры с 2014 года защищал Украину с оружием в руках
Сергей Кулик посмертно удостоен звания Героя Украины
Сергей Кулик посмертно удостоен звания Героя Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Пулеметчик Сергей Кулик (позывной Боцман) посмертно получил звание Героя Украины. Во время боев за Гостомель Кулик ценой своей жизни спас побратимов, вызвав вражеский огонь на себя.

Как сообщает в Facebook Министерство обороны, на защиту Родины от российских захватчиков бывший учитель физкультуры Кулик встал еще в 2014 году. Его служба началась с самых горячих точек Луганской области. 24 февраля 2022 года Кулик оказался на одном из самых опасных направлений – вблизи Гостомеля.

Реклама

Во время освобождения Гостомеля от российских войск в составе БТГ "Боцман" вступил в бой с противником. Россияне атаковали город 10 машинами десанта и около 100 человек пехоты. ВСУ было тяжело сдерживать врага, поэтому было принято решение отступать. Кулик понимал, что для отступления нужно время, а войска РФ продолжали атаковать. Тогда Боцман решил вызвать огонь на себя. Во время боя он получил ранение, однако продолжал прикрывать передислоцирование побратимов. Вскоре от вражеских ран его сердце перестало биться.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге штаб-сержант Сергей Кулик удостоен звания Герой Украины (посмертно).

Реклама

Зеленский рассказал о первой женщине-Герое Украины, которой присвоили звание посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении государственных наград военным ВСУ. При этом звания Герой Украины впервые удостоилась женщина, которой оно было присвоено посмертно.

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" сержанту Дерусовой Инне Николаевне посмертно.

Она была старшим боевым медиком и с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области. Женщина спасла более 10 украинских военнослужащих и погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым бойцам ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 7 апреля
1
Личный состав 18900
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 111
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1358
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять