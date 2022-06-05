Кузница "новых россиян" работает без выходных. Какая ситуация с выдачей паспортов РФ в Мариуполе

Жители оккупированного Мариуполя не спешат получать российское гражданство. В городе Новоазовск близ Мариуполя начали принимать документы на оформление российского паспорта. Однако никакого ажиотажа нет – очереди не образовались даже несмотря на то, что "власти ДНР" организовали автобусы для мариупольцев.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его данным, гражданство РФ мариупольцам решили предоставлять именно в Новоазовске.
"Фото сегодня из двери миграционной службы так называемой "днр". Кузница "новых россиян" работает без выходных. Очередей нет, даже электронных. Не спасает ситуацию организация специальных автобусов для желающих. Ну не хотят мариупольцы не быть украинскими гражданами", – подчеркнул Андрющенко.
Он отметил, что мариупольцы оказались очень недружелюбны с оккупантами.
"Неожиданно для оккупантов и вполне ожидаемо для украинцев", – резюмировал советник мэра.
Ситуация в "паспортном столе" оккупантов. Фото: Петр Андрющенко
Ситуация в Мариуполе
- В Мариуполе оккупанты уничтожают доказательства военных преступлений, не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах.
- Военные РФ расстреляли из танков жилые дома в Мариуполе для пропагандистского видео в российских СМИ.
- Также в городе зафиксированы факты перехода украинских правоохранителей на сторону врага.
- В то же время в Мариупольском районе оккупанты арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников, отказавшихся сотрудничать. В тюрьме в Оленовке находится несколько десятков волонтеров.
- Жителей Херсона будут отправлять в Мариуполь, чтобы они там разбирали завалы, а также собирали трупы.
- Российские оккупанты превратили Мариуполь в гетто, местные жители стоят в очередях за питьевой водой и работают за еду, выдачу гуманитарной помощи урезали.