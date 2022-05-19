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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Кулеба рассказал, что будет считать победой Украины в войне против России

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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19 мая, 03:52
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Российская Федерация должна за все заплатить
Кулеба объяснил, что будет считать победой над оккупантами/Фото: коллаж: "Сегодня"
Кулеба объяснил, что будет считать победой над оккупантами/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что победойУкраина сочтет только тот момент, когда мы вернем все оккупированные территории, включая Крым, а также получим репарации от России.

Об этом он сказал в интервью нидерландскому изданию NRC.

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"Мы должны победить любой ценой, потому что если мы проиграем, Украина исчезнет и будет совсем другая Европа. "Победа" в этой войне может означать несколько вещей. Освобождение оккупированных территорий, в том числе Крыма и Донбасса. Репарации со стороны России. Суд над российскими военными преступлениями и преступлениями против человечности. Закрепление курса Украины на евроинтеграцию. Это четыре элемента, которые я расцениваю как победу", — сказал Кулеба.

Также он подчеркнул, что переговоры с Россией будут в любом случае, ведь любая война заканчивается дипломатией.

Оккупанты отказались от планов захватить весь Донбасс

Российские оккупанты после серии поражений были вынуждены отказаться от планов выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, они надеются захватить хотя бы Луганскую область.

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"Аппетиты у них идут куда-то за горизонт, но весь мир четко уже понимает, что этот больной дедушка (Владимир Путин. – Ред.) останавливается там, где его останавливают. Все их аппетиты мы видели и понимали с начала полномасштабной агрессии – и вся Украина, и Киев за четыре дня, и Одесса, Николаев, Харьков. Потом они убывали", – подчеркнул глава ОВА.

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