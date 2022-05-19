Кулеба розповів, що вважатиме перемогою України у війні проти Росії

Російська Федерація повинна за все заплатити

Кулеба пояснив, що вважатиме перемогою над окупантами/Фото: колаж: "Сьогодні"

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що перемогою Україна вважатиме тільки той момент, коли ми повернемо всі окуповані території, включаючи Крим, а також отримаємо репарації від Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю нідерландському виданню NRC.

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"Ми повинні перемогти за всяку ціну, тому що якщо ми програємо, Україна зникне і буде зовсім інша Європа. "Перемога" в цій війні може означати кілька речей. Звільнення окупованих територій, у тому числі Криму і Донбасу. Репарації з боку Росії. Суд над російськими військовими злочинами і злочинами проти людяності. Закріплення курсу України на євроінтеграцію. Це чотири елементи, які я розцінюю як перемогу", — сказав Кулеба.

Також він наголосив, що переговори з Росією будуть в будь-якому випадку, адже кожна війна закінчується дипломатією.

Окупанти відмовилися від планів захопити весь Донбас

Російські окупанти після серії поразок були вимушені відмовитись від планів виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, заявив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, наразі вони сподіваються захопити хоча б Луганщину.

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"Апетити у них ідуть кудись за обрій, але весь світ чітко вже розуміє, що цей хворий дідусь (Володимир Путін. – Ред.) зупиняється там, де його зупиняють. Всі їхні апетити ми бачили і розуміли з початку повномасштабної агресії – і вся Україна, і Київ за 4 дні, і Одеса, Миколаїв, Харків. Потім вони зменшувались", – підкреслив глава ОВА.

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