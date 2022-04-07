Кулеба показал, как выглядит разрушенная оккупантами Бородянка (видео)

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что Киевская область стала неприступным для российских оккупантов форпостом. При этом, по его словам, Бородянка получила масштабные разрушения.
Соответствующее видео Кулеба опубликовал в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что россияне оставили за собой разрушенные города. Бородянка получила масштабные разрушения – уничтожение многоэтажки, тысячи людей остались без домов.
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"Разрушены не только дома, но и судьбы людей", – подчеркнул Кулеба.
На опубликованном видео можно увидеть, что в Бородянке российские солдаты уничтожили 8 многоэтажных домов, а под завалами до сих пор находятся люди. Сейчас на месте усиленно работают спасатели.
Бородянка после армии РФ – самое ужасное, что видел в жизни – глава Киевской ОВА
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сказал, что Бородянка – это самое ужасное, что он видел. Сейчас в поселке работают спасатели и правоохранители, разбирающие завалы. Об этом Кулеба рассказал в Facebook.
"Бородянка. 42-й день войны. Начинаем разбирать завалы. Работает ГСЧС. Приехало сейчас более 50 человек... группа. С завтрашнего дня будет работать еще втрое больше. После Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других населенных пунктов Бородянка – это самое ужасное, что мне приходилось видеть", – отметил Кулеба.
Он добавил, что под завалами есть люди, но точное количество пока еще назвать не может.
Что сказал Арестович о ситуации в Бородянке?
Буча и Ирпень, в которых происходили массовые изнасилования, пытки и убийства мирных жителей, оказались не самыми ужасными местами Киевской области, попавшими под оккупацию русских войск. Гораздо страшнее ситуация в поселки Бородянка. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVЕ.
"Буча – это не самое страшное. Бородянка! В Бородянке все, кто успел побывать, говорят, что ситуация намного, намного хуже. По количеству погибших", – сказал Арестович.
Как отметил советник главы Офиса Зеленского, он еще не успел побывать в Бородянке, но его друзья, профессиональные военные, которые сейчас находятся в поселке, находятся в шоке от увиденного.
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