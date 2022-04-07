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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Кулеба показав, як виглядає зруйнована окупантами Бородянка (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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7 квітня, 17:29
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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що російські солдати знищили 8 багатоповерхових будинків, а під завалами досі перебувають люди
Олексій Кулеба розповів про зруйновану Бородянку. Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Кулеба розповів про зруйновану Бородянку. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що Київська область стала неприступним для російських окупантів форпостом. Водночас, за його словами, Бородянка зазнала масштабних руйнувань.

Відповідне відео Кулеба опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Він розповів, що росіяни залишили за собою зруйновані міста. Бородянка зазнала масштабних руйнувань – знищенні багатоповерхівки, тисячі людей залишились без домівок.

"Зруйновані не тільки будинки, а й долі людей", – наголосив Кулеба.

На опублікованому відео можна побачити, що у Бородянці російські солдати знищили 8 багатоповерхових будинків, а під завалами досі перебувають люди. Наразі на місці посилено працюють рятувальники.

Бородянка після армії РФ – найжахливіше, що бачив у житті – голова Київської ОВА

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба сказав, що Бородянка – це найжахливіше, що він бачив. Зараз у селищі працюють рятувальники та правоохоронці, які розбирають завали. Про це Кулеба розповів у Facebook.

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"Бородянка. 42-й день війни. Починаємо розбирати завали. Працює ДСНС. Приїхало зараз більше 50 людей... група. Завтра працюватиме ще втричі більше. Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших населених пунктів Бородянка це найжахливіше, що мені доводилося бачити", — зазначив Кулеба.

Він додав, що під завалами є люди, але точну кількість поки що назвати не може.

Що сказав Арестович про ситуацію у Бородянці?

Буча та Ірпінь, в яких відбувалися масові зґвалтування, тортури та вбивства мирних жителів, виявилися не найжахливішими місцями Київської області, що потрапили під окупацію російських військ. Набагато страшніша ситуація в селищі Бородянка. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVЕ.

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"Буча – це не найстрашніше. Бородянка! У Бородянці всі, хто встиг побувати, кажуть, що ситуація набагато гірша. За кількістю загиблих", – сказав Арестович.

Як зазначив радник голови Офісу Зеленського, він ще не встиг побувати у Бородянці, але його друзі, професійні військові, які зараз перебувають у селищі, шоковані побаченим.

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Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

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