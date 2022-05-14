Командование России требует хоронить солдат в братских могилах – перехват

Командование войсками России решило сэкономить время и деньги на опознании погибших своих солдат и распорядилось просто хоронить всех погибших недалеко от места их гибели. Тех военных, кто не бросил тела своих однополчан и доставил в морг, ожидает уголовное преследование.
Об этом говорится в новом перехвате разговоров граждан России, сделанном военной разведкой Украины.
Перехват
"Эти новенькие, которые приехали с Кириловым, я в а*уе, держатся из последний сил. Кажется скоро они откажутся быстрее на*уй. Дней 10-15, все поотказываются, большая часть", – говорит мужчина.
"А че, вам же говорили, что вас только 10-го числа в бой отправят?", – спрашивает женщина.
"Да х*уй знает, пока молчек. Да, Лиз, не с кем идти, п*изды все получили. У нас ни техники, ни*уя нету. Ждем, чего ждем, я не знаю. Им на людей вообще по*уй. Здесь людей как к животным к ним относятся", – отвечает солдат армии агрессора.
"Это всегда так было", – резюмировала женщина.
"Объясняешь, что там на смерть идут. Да, по*хуй, иди", – пожаловался оккупант.
"Сегодня Юра рассказывал, они были в бою и их пацанов положили. Им поступил приказ, чтобы они пацанов в братскую могилу захоронили. Не везли на опознавание и тому подобное. Они взяли вертушку, отвезли пацанов в госпиталь, ну, в морг на опознавание и по итогу на них уголовное дело завели. Их всех сразу вернули обратно и сейчас увольняют и судебное разбирательство начинают", - говорит женщина.
"Ты знаешь, им пох*уй на наши жизни. Мы – пешки для них", – сказал умную фразу оккупант.
Обстановка
- Перехват СБУ свидетельствует, что российские оккупанты безжалостно убивают не только мирных жителей, но и военнопленных. О своих подобных "подвигах" солдаты РФ охотно рассказывают родным.
- Оккупанты продолжают устраивать зверства на войне в Украине, поэтому их начали бояться собственные жены.
- Чернобаевка стала настоящим "чистилищем" для живой силы и кладбищем для военной техники россиян.